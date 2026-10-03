Prima pagina Italia-Francia 1-1, Tuttosport: "Italia sì!" Bastoni risponde a Olise a Saint-Denis

Gli azzurri fermano la Francia dei fenomeni: resistenza, idee e un Donnarumma fenomenale per un pareggio che sa di impresa.

"Italia sì!" titola oggi Tuttosport, esaltando il pareggio per 1-1 conquistato dagli azzurri a Saint-Denis contro la Francia. Bastoni ha risposto al gol di Olise con una grande prestazione in una gara durissima contro una delle corazzate del calcio mondiale. Resistenza, idee, spavalderia e un Donnarumma fenomenale sono gli ingredienti di una serata che avrebbe potuto regalare addirittura la vittoria.

Italia, Mancini: "Abbiamo difeso e attaccato da squadra, ottime cose in una gara durissima"

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha commentato con soddisfazione la prova della sua Nazionale: "Abbiamo difeso da squadra e attaccato da squadra. Ottime cose in una partita durissima." Il quotidiano ricorda inoltre come il pesante 4-1 subito dalla Turchia contro l'Italia non sia stato un caso isolato: lunedì a Bologna gli azzurri affronteranno proprio la selezione di Vincenzo Montella, reduce dallo 0-3 incassato contro i belgi, in una sfida sulla graticola per gli avversari.

Licina, talento in prestito alla Cremonese, si fa male nel test contro la Juventus

Spazio anche al calciomercato giovanile con il caso di Licina, talento in prestito alla Cremonese che ha fatto impazzire i difensori della Juventus nel test amichevole alla Continassa, vinto 1-0 dai grigiorossi. Il giocatore è però caduto rovinosamente, rimediando una frattura al polso e venendo operato subito dopo. Nel test, Luciano Spalletti ha provato Cambiaso nel ruolo di regista, con applausi per i figli d'arte Marchisio e Montero.