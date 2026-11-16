De Bruyne e le voci d'addio: la speranza di De Laurentiis e Allegri

Il centrocampista del Napoli è stato protagonista di un'altra prestazione di altissimo livello nel largo successo della sua nazionale contro l'Italia in Nations League

Kevin De Bruyne continua a brillare con la maglia del Belgio. Il centrocampista del Napoli è stato protagonista di un'altra prestazione di altissimo livello nel largo successo della sua nazionale contro l'Italia in Nations League, confermando ancora una volta tutte le sue qualità.

De Bruyne, il Napoli chiede massima concentrazione

Intanto, con l'avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, si moltiplicano le indiscrezioni su una possibile partenza del belga. Come riferisce Il Mattino, la speranza del presidente Aurelio De Laurentiis e dell'allenatore Massimiliano Allegri è che De Bruyne, nelle prossime otto partite che potrebbero essere le ultime della sua esperienza azzurra, mantenga la concentrazione esclusivamente sul campo e sugli obiettivi del Napoli.

La squadra ha bisogno della sua versione migliore per provare a risalire la classifica e affrontare nel migliore dei modi i prossimi impegni. La richiesta è quella di garantire il massimo contributo fino alla pausa invernale. Soltanto allora, a bocce ferme, si affronteranno le questioni legate al futuro del centrocampista e alle eventuali scelte di mercato.