Giuffredi ha il sì di Seba Esposito al Napoli: possibile scambio col Sassuolo
Il Napoli comincia a pianificare le mosse in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riferito da Il Mattino, nel confronto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbero emerse alcune possibili operazioni per modificare il reparto offensivo della squadra di Massimiliano Allegri.
Napoli, mercato di gennaio: due attaccanti verso l'addio, spunta Sebastiano Esposito
Tra i principali candidati alla partenza figurerebbero Giovane e Lorenzo Lucca, entrambi al centro delle valutazioni della società azzurra. In entrata, invece, prende corpo l'ipotesi Sebastiano Esposito, attualmente al Sassuolo, con la possibilità di un'operazione che coinvolga proprio il club emiliano.
Il quotidiano scrive: "Giuffredi, il potente manager napoletano, ha tra le mani il sì di Sebastiano Esposito pronto a lasciare il Sassuolo. Dove potrebbe approdare proprio uno tra Giovane e Lucca".
Uno scenario che potrebbe dunque portare a un intreccio di mercato tra Napoli e Sassuolo, con Esposito in azzurro e uno dei due attaccanti pronto a compiere il percorso inverso.
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