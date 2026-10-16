Doppio debutto contro il Venezia? Mai titolari in campionato: Allegri ci pensa

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Napoli a Venezia, Marianucci e Lucca sperano nella prima da titolari: Allegri deciderà dopo la rifinitura, riferisce il CdS

Marianucci e Lucca aspettano una maglia da titolare contro il Venezia, e ci sperano. Allegri non ha ancora deciso: la scelta arriverà soltanto al termine della rifinitura, ma per entrambi sarebbe la prima volta dal primo minuto con la maglia azzurra in questa stagione. Un’occasione importante per due giocatori finora rimasti ai margini, chiamati a farsi trovare pronti in un momento in cui il Napoli ha bisogno di risposte, dopo la batosta di Villarreal e in un calendario che impone rotazioni continue.

Una chance per Marianucci e Lucca

Per Lucca, in particolare, si tratta di una delle ultime occasioni per rilanciarsi: il centravanti ha sofferto finora la pressione legata al costo del cartellino, superiore ai 30 milioni, e potrebbe prendere il posto di Højlund al centro dell’attacco. Marianucci, giovane difensore molto apprezzato, vede invece crescere le quotazioni per una maglia nel trio arretrato. Il tecnico ha la necessità di dare spazio a tutti, e il Penzo, contro un Venezia ultimo in classifica ma guidato dal nuovo allenatore, può diventare il palcoscenico ideale. Lo riferisce il Corriere dello Sport, secondo cui il verdetto arriverà soltanto dopo l’ultimo allenamento.