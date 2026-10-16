Trappola Venezia, Il Mattino: "Altro che turnover, Allegri pensa a 2 titolarissimi"

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Napoli a Venezia, Allegri frena sul turnover: Højlund verso la conferma, torna il doppio play e Lucca resta in attesa

Ieri Allegri ha fatto i test per il match con il Venezia dopo il faccia a faccia con la squadra. Il tecnico aveva pensato a un turnover maggiore in caso di risultato positivo in Champions League, ma la gara di domani è una trappola in laguna e le scelte vanno ripensate. Se Højlund non dovesse dire di essere stanco, giocherà ancora lui, e Lucca se ne farà una ragione. Un quadro che cambia rispetto alle indicazioni delle ultime ore, che davano il centravanti ex Udinese pronto a una maglia da titolare. Lo scrive Il Mattino.

Doppio play, Badiashile e Spinazzola: le scelte per il Penzo

Probabilmente tornerà il doppio play, anche perché questo centrocampo ha dimostrato di non poter fare a meno di Lobotka. Badiashile potrebbe giocare titolare in difesa, mentre uno tra Marianucci e Beukema farà riposare Rafa Marín. Sulla fascia sinistra Spinazzola avrà una maglia da titolare, e difficilmente Allegri rinuncerà a McTominay, uno degli uomini su cui il tecnico punta per dare equilibrio e peso alla squadra. Il Napoli, a zero punti in Champions League dopo la batosta di Villarreal, ha bisogno di una risposta immediata contro un Venezia ultimo in classifica ma ferito, guidato dal nuovo allenatore Nicola, e il tecnico preferisce affidarsi a certezze piuttosto che a esperimenti.