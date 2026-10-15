Anguissa, Alisson e Olivera pronti, ma c'è un piano per il rientro

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Buone notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri, che recupera tre pedine importanti in vista della trasferta di Venezia.

Buone notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri, che recupera tre pedine importanti in vista della trasferta di Venezia. Frank Anguissa, Alisson Santos e Mathias Olivera hanno superato i rispettivi problemi muscolari e sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Il tecnico azzurro, tuttavia, non intende correre rischi e ha previsto un reinserimento graduale per tutti e tre. A fare il punto è il quotidiano La Repubblica, che scrive: "Allegri ha ritrovato tre titolari che hanno smaltito i rispettivi infortuni muscolari: Anguissa, Alisson e Olivera hanno lavorato con i compagni e sono a disposizione".

Napoli, Anguissa torna a disposizione: Allegri punta su un recupero graduale

Il recupero del centrocampista camerunese rappresenta una risorsa preziosa per la mediana, mentre Alisson e Olivera potranno restituire alternative sulla corsia mancina. Come sottolinea ancora Repubblica, "Il primo è mancato molto in mediana e può rappresentare una soluzione, magari non subito dal 1', il brasiliano e l'uruguaiano rimpiranno invece di nuovo la fascia sinistra".

La gestione sarà comunque prudente, con Allegri intenzionato a evitare ricadute: "Entrambi offriranno il loro contributo in maniera graduale. Allegri utilizzerà un approccio soft con loro tre, portandoli in panchina".