Anguissa, Alisson e Olivera pronti, ma c'è un piano per il rientro
Buone notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri, che recupera tre pedine importanti in vista della trasferta di Venezia. Frank Anguissa, Alisson Santos e Mathias Olivera hanno superato i rispettivi problemi muscolari e sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Il tecnico azzurro, tuttavia, non intende correre rischi e ha previsto un reinserimento graduale per tutti e tre. A fare il punto è il quotidiano La Repubblica, che scrive: "Allegri ha ritrovato tre titolari che hanno smaltito i rispettivi infortuni muscolari: Anguissa, Alisson e Olivera hanno lavorato con i compagni e sono a disposizione".
Napoli, Anguissa torna a disposizione: Allegri punta su un recupero graduale
Il recupero del centrocampista camerunese rappresenta una risorsa preziosa per la mediana, mentre Alisson e Olivera potranno restituire alternative sulla corsia mancina. Come sottolinea ancora Repubblica, "Il primo è mancato molto in mediana e può rappresentare una soluzione, magari non subito dal 1', il brasiliano e l'uruguaiano rimpiranno invece di nuovo la fascia sinistra".
La gestione sarà comunque prudente, con Allegri intenzionato a evitare ricadute: "Entrambi offriranno il loro contributo in maniera graduale. Allegri utilizzerà un approccio soft con loro tre, portandoli in panchina".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Venezia
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro