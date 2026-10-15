Hojlund verso un turno di riposo? Lucca attende una chance da titolare

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Possibili novità nell'attacco del Napoli in vista della trasferta di sabato contro il Venezia

Possibili novità nell'attacco del Napoli in vista della trasferta di sabato contro il Venezia. Massimiliano Allegri sta valutando l'ipotesi di concedere un turno di riposo a Rasmus Hojlund, reduce da numerosi impegni ravvicinati tra club e nazionale. A riferirlo è l'edizione odierna de La Repubblica, che si sofferma anche sulla possibilità di vedere Lorenzo Lucca dal primo minuto.

Hojlund verso un turno di riposo

Il quotidiano sottolinea il grande impiego dell'attaccante danese, "reduce da 4 gare con la Danimarca" e successivamente schierato titolare contro Frosinone e Villarreal. Per questo motivo, "Allegri aveva preventivato un turno di riposo del bomber (partendo dalla panchina) e la sfida giusta potrebbe essere proprio quella col Venezia".

Un'occasione che potrebbe rilanciare Lorenzo Lucca, finora poco convincente in maglia azzurra. Come evidenzia Repubblica, l'attaccante "attende una chance dal primo minuto". La decisione definitiva spetterà ad Allegri, che valuterà nei prossimi giorni se affidargli una maglia da titolare nella trasferta in Laguna.