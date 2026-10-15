La tensione è tornata al Max nel rapporto tra le due figure più importanti: i dettagli

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"Max ha perso di nuovo la pazienza: aveva chiesto 'responsabilità' ai suoi giocatori dopo il pari deludente di Firenze"

Il momento difficile del Napoli non riguarda soltanto i risultati sul campo, ma anche gli equilibri interni allo spogliatoio. La sconfitta contro il Villarreal in Champions League avrebbe infatti fatto emergere nuove tensioni tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne, protagonisti di un episodio che testimonia il clima complicato vissuto dalla formazione azzurra. A soffermarsi sulla vicenda è La Gazzetta dello Sport, che racconta il rapporto tra l'allenatore e il fuoriclasse belga: "La tensione è tornata al Max. Specie nel rapporto tra le due figure più importanti del gruppo azzurro".

De Bruyne-Allegri: scintille e necessità di chiarimento

Il quotidiano richiama quanto accaduto durante la sfida europea, sottolineando come "Le scintille di Vile-real tra Allegri e de Bruyne altro non sono che la fotografia del momento complicatissimo del Napoli". Una situazione che sarebbe maturata anche alla luce delle precedenti prestazioni della squadra. La Rosea evidenzia infatti che "Max ha perso di nuovo la pazienza: aveva chiesto 'responsabilità' ai suoi giocatori dopo il pari deludente di Firenze".

Il punto più delicato riguarda proprio il rapporto tra il tecnico e il centrocampista belga. La Gazzetta parla di "blackout comunicativo tra Max e KDB, il tecnico e la stella della squadra"