Neres in dubbio per Venezia: valutazioni in corso sul brasiliano

Neres in dubbio per Venezia: valutazioni in corso sul brasilianoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
David Neres potrebbe saltare la trasferta di sabato contro il Venezia.

David Neres potrebbe saltare la trasferta di sabato contro il Venezia. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'attaccante brasiliano del Napoli sarebbe alle prese con alcuni acciacchi fisici che mettono in dubbio la sua presenza allo stadio Penzo. Massimiliano Allegri e lo staff medico azzurro monitoreranno attentamente le condizioni dell'ex Benfica nelle prossime ore, prima di prendere una decisione sulla sua disponibilità.

Napoli, le condizioni di Neres in vista del Venezia

Neres era subentrato al 59' della sfida di Champions League contro il Villarreal, senza però riuscire a cambiare l'inerzia della partita, in linea con una prestazione complessivamente deludente della squadra. Adesso resta da capire se il brasiliano riuscirà a recuperare in tempo per il prossimo impegno di campionato.