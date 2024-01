Demme ko: Mazzarri spera nel recupero lampo di Cajuste. Le ultime su Zielinski

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A UFFICIALE - CLAMOROSO ROMA, SILURATO MOURINHO: IL COMUNICATO Clamoroso in casa Roma. Josè Mourinho è stato esonerato dalla società giallorossa con effetto immediato, si apprende dal sito del club. Una decisione forte, quella presa dal club della famiglia Friedkin che segue le ultime due sconfitte... Clamoroso in casa Roma. Josè Mourinho è stato esonerato dalla società giallorossa con effetto immediato, si apprende dal sito del club. Una decisione forte, quella presa dal club della famiglia Friedkin che segue le ultime due sconfitte...