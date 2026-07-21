Nazionale italiana, Guardiola ringrazia ma dice no: già scelto il nuovo ct

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Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola nel tentativo di convincerlo a prendere la guida della Nazionale italiana. Il blitz dei due dirigenti rappresenta uno dei passaggi più significativi nella ricerca del nuovo commissario tecnico, con la Federazione in attesa della risposta definitiva dell'allenatore del Manchester City. Orientato però verso il no. Guardiola, che al club inglese percepiva uno degli ingaggi più elevati del panorama calcistico internazionale, è stato individuato come il profilo ideale per avviare un nuovo ciclo e rilanciare il progetto azzurro nei prossimi quattro anni. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.

Guardiola dice no, Pirlo resta l'alternativa

Nel corso dell'incontro, Guardiola avrebbe ascoltato con grande attenzione il progetto illustrato da Maldini e Leonardo, mostrando sensibilità nei confronti dell'idea di guidare la rinascita della Nazionale. Tuttavia, il tecnico avrebbe confermato quanto già dichiarato nei giorni precedenti, ribadendo di non sentirsi pronto a tornare subito in panchina. La sua intenzione, almeno per il momento, sarebbe quella di prendersi una pausa per dedicare più tempo alla famiglia e scoprire nuovi interessi al di fuori del calcio. Per questo motivo la FIGC continua a mantenere aperta anche la pista che porta ad Andrea Pirlo.