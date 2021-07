Demme si opera: il motivo è legato a un piccolo interessamento del legamento

Diego Demme potrebbe essere operato. Il motivo lo svela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Gli esami strumentali hanno messo in luce anche un piccolo distacco distale del legamento, lo staff medico ha deciso per l’intervento per suturare questo punto. I tempi di recupero non cambierebbero ma potrebbero esserci più garanzie sulla stabilità del ginocchio sul lungo termine.