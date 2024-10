Designazione del lombardo Colombo per il Milan: la reazione del club azzurro

Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna di Repubblica

Un Napoli insoddisfatto dagli ultimi arbitraggi. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna di Repubblica, che spiega come la designazione di Colombo di Como per la sfida al Milan abbia spiazzato il club azzurro.

“Ma gli ultimi arbitraggi non sono piaciuti agli azzurri e c’è stata un po’ di sorpresa per la designazione di stasera di un direttore di gara della sezione di Como: il lombardo Andrea Colombo. Altri veleni rischiano di far salire dunque la tensione nelle ultime ore della vigilia, da cui si è tenuto giudiziosamente alla larga Aurelio De Laurentiis”.