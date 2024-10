Di Lorenzo ha dimenticato il suo annus horribilis: Conte lo ha rimotivato

"L’azzurro è il colore della sua vita, nonché lo sfondo cromatico a una storia di riscatto e rinascita". Così l'edizione odierna de Il Giornale scrive del grande momento che sta vivendo Giovanni Di Lorenzo: "La notte di lunedì sera rimarrà indelebile nel cuore e nella memoria di Giovanni Di Lorenzo, che per la prima volta in carriera ha indossato la fascia da capitano della nazionale. A tutto questo si aggiunge la doppietta segnata, mai nessuno nella storia azzurra ha debuttato come capitano segnando due gol nella stessa partita. D’altronde il feeling col gol l’ha sempre avuto; da ragazzino quando giocava a Castelnuovo di Garfagnana gli amici lo chiamavano Bati-gol come il suo idolo Batistuta. Nella Lucchese poi fu messo in difesa.

Il suo è stato un annus horribilis culminato dal decimo posto in campionato col Napoli e l’Europeo da dimenticare. Con tanto di massacro mediatico. Invece Conte l’ha recuperato e rimotivato; già due gol e due assist in Serie A, più la doppietta in Nations League".