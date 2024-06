"Di Lorenzo non sarà ceduto": Conte ha gelato Giuffredi e non vuol sentire ragioni

Il Corriere dello Sport in edicola spiega la posizione del tecnico durante il colloquio avuto con l'agente del capitano azzurro:

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte non ha dubbi: Giovanni Di Lorenzo farà parte del suo Napoli. Il Corriere dello Sport in edicola spiega la posizione del tecnico durante il colloquio avuto con l'agente del capitano azzurro: "Giuffredi ha spiegato le ragioni del suo alfiere; Conte ha ascoltato e compreso; Manna ha lavorato di fioretto.

L’agente del capitano ha ribadito con decisione la posizione del giocatore e il signor Antonio ha fatto altrettanto, confermando di essere altrettanto irremovibile. Non vuol sentire ragioni: Di Lorenzo non sarà ceduto, è fondamentale per il suo progetto, per il suo calcio, per il suo Napoli. Il capitolo sarà riaperto dopo la fase a gironi dell’Europeo: il giocatore è in ritiro in Germania con l’Italia ed è giustamente concentrato sulla Nazionale. Qua la mano.