Difesa a tre addio: finita l'emergenza Mazzarri cambia di nuovo modulo

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Walter Mazzarri torna al vecchio modulo: Sabato contro il Genoa il tecnico tornerà al 4-3-3 per valorizzare il potenziale offensivo inespresso. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport; "Oggi sarà l’alba di un nuovo corso, di una novità (per m odo di dire) destinata a durare. Questa volta dovrebbe andare così: il Napoli riprenderà la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno, dopo la giornata di riposo concessa ieri in coda alla sconfitta di San Siro, e in attesa del ritorno ormai imminente di Osimhen dovrebbe concludersi la parentesi della difesa a tre.

La sconfitta contro il Milan, al netto di una serie di episodi davvero sfortunati, ha certificato soprattutto un dato: con il tridente, e poi con il 4-2-3-1, la pericolosità e la produzione offensiva sono state - e sono - molto più consone al potenziale della squadra".