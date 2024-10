Difesa blindata: 1 gol subito da settembre, solo il Lipsia ha fatto meglio in Europa!

Antonio Conte punta a tenere viva la concentrazione e sa che partite come questa con il Lecce possono nascondere tante insidie, ma non si può steccare proprio in questo momento. Lo scrive il quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, sottolineando che si tratta di una giornata che sulla carta può regalare tante soddisfazioni e qualche punto in più sulle inseguitrici. In un campionato così equilibrato ogni gara può fare la differenza ed oggi - si legge - dovrà magari imporre il suo gioco ed essere più 'presuntuoso', senza adagiarsi.

Le certezze ci sono. Conte, infatti, ha blindato la difesa: gi azzurri hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare in Serie A (4 vittorie e un pareggio). In particolare, da inizio settembre 2024, i partenopei hanno concesso una sola rete in Serie A (al pari della Juventus) e nei big-5 campionati europei solo il Lipsia ha fatto meglio (zero gol subiti). In attacco si attendono i gol di Lukaku e di qualche altro interprete dell’attacco, per il resto la rosa ha risposto alla grande anche in termini marcature visto che hanno segnato ben 11 giocatori diversi.