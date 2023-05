Dimaro, oggi sopralluogo per l'estate: ci sarà la figlia di ADL e il nuovo direttore marketing

La missione Dimaro, con la conferenza domani per la presentazione del dodicesimo ritiro in Val di Sole, inizierà già oggi

La missione Dimaro, con la conferenza domani per la presentazione del dodicesimo ritiro in Val di Sole, inizierà già oggi con il sopralluogo in Val di Sole dello chief officer Tommaso Bianchini, Valentina De Laurentiis e del nuovo dirigente al marketing ex Fiorentina Gianluca Baiesi, la figura che si occuperà con particolare attenzione della questione stadio. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.