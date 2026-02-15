La mossa di Gasperini alla vigilia di Napoli-Roma: non vuole dare indizi a Conte

vedi letture

La Roma è arrivata a Napoli per il big match di stasera contro la formazione di Antonio Conte. Gian Piero Gasperini si è reso autore di una mossa strategica, come scrive il Corriere dello Sport: "Il viaggio della Roma a Napoli è stato accompagnato dal gran riserbo sulla lista dei convocati non diramata da Gasperini, che evidentemente non ha voluto dare un vantaggio a Conte dopo che il tecnico degli azzurri aveva optato per la stessa scelta conservativa.

Sul pullman giallorosso diretto nella città partenopea non sarebbero comunque saliti Hermoso (fermo ancora per la contusione al collo del piede destro), Koné (ha una lesione e tornerà con la Cremonese), El Shaarawy (il suo problema è al tendine d'Achille), Ferguson (per la solita distorsione alla caviglia), Dovbyk (operato, tornerà a metà marzo) e soprattutto Dybala, che ha dato forfait nella rifinitura sentendo ancora fastidio al ginocchio sinistro infiammato da due settimane. Presente invece Soulé, nonostante i fastidi legati alla pubalgia".