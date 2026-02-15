Formazioni Napoli-Roma, Gazzetta a sorpresa: "Politano in attacco, ballottaggio a destra"

Formazioni Napoli-Roma, Gazzetta a sorpresa: "Politano in attacco, ballottaggio a destra"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:45Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Vigilia di scelte importanti per il Napoli, atteso questa sera dalla sfida contro la Roma al Maradona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte dovrà rinunciare a Scott McTominay, costretto ad alzare bandiera bianca nell’ultimo allenamento a Castel Volturno.

Le novità di formazione saranno almeno tre. In difesa è pronto a tornare Buongiorno, dopo il turno di riposo in Coppa Italia contro il Como. A centrocampo spazio a Spinazzola, che prende il posto di Olivera. Sulla trequarti rientra Politano, al fianco di Vergara. Resta un solo dubbio per Conte: sulla fascia destra è aperto il ballottaggio tra Gutierrez e Mazzocchi, con lo spagnolo leggermente favorito.