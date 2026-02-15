Formazioni Napoli-Roma, Gazzetta a sorpresa: "Politano in attacco, ballottaggio a destra"

Vigilia di scelte importanti per il Napoli, atteso questa sera dalla sfida contro la Roma al Maradona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte dovrà rinunciare a Scott McTominay, costretto ad alzare bandiera bianca nell’ultimo allenamento a Castel Volturno.

Le novità di formazione saranno almeno tre. In difesa è pronto a tornare Buongiorno, dopo il turno di riposo in Coppa Italia contro il Como. A centrocampo spazio a Spinazzola, che prende il posto di Olivera. Sulla trequarti rientra Politano, al fianco di Vergara. Resta un solo dubbio per Conte: sulla fascia destra è aperto il ballottaggio tra Gutierrez e Mazzocchi, con lo spagnolo leggermente favorito.