16 gare da titolare senza mai essere sostituito, CdM: "Così si è fatto male McTominay"
Brutte notizie dall’infermeria per il Napoli alla vigilia dello scontro diretto con la Roma. Scott McTominay non recupera: l’infiammazione al tendine del gluteo continua a dargli fastidio e lo scozzese è rimasto a riposo per tutta la settimana, saltando anche l’allenamento congiunto con l’Ischia. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.
Un’assenza pesantissima per Antonio Conte, considerando che McTominay è il giocatore più utilizzato in stagione, con 2846 minuti all’attivo e 16 partite consecutive da titolare senza sostituzioni. I numeri raccontano quanto sia mancato: nelle uniche due gare saltate, contro Torino e Como, il Napoli non ha vinto. Qualche segnale positivo arriva però dagli altri recuperi.
