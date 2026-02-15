Fortino Maradona e rendimento negli scontri diretti: i numeri che sorridono a Conte

Niente coppe europee, un solo obiettivo ben chiaro. Per il Napoli la stagione si gioca tutta sulla qualificazione alla prossima Champions League, con Juventus e Roma come rivali dirette. Antonio Conte punta forte sul rendimento negli scontri diretti: gli azzurri viaggiano a una media di due punti contro le squadre di alta classifica, meglio ha fatto soltanto il Milan.

La sfida si gioca al Stadio Diego Armando Maradona, pronto a regalare l’ennesimo sold-out. In campionato, a Fuorigrotta, il Napoli non perde dall’8 dicembre 2024, quando la Lazio di Baroni si impose con Isaksen. Da allora sono 22 risultati utili consecutivi in casa, un filotto che richiama alla memoria il Napoli di Maurizio Sarri imbattuto tra il 2015 e il 2016. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.