Diritti Tv, altra grana: fra Dazn e Vodafone la parola passa alle carte bollate

“Fra Dazn e Vodafone la parola è passata alle carte bollate". Così scrive Il Sole 24, secondo cui sarebbe in atto una disputa sull'assegnazione dei diritti tv della Serie A: "La società che fa capo ad Access Industries vuole risolvere il contratto che la lega a Vodafone – e che lega la app Dazn alla Vodafone Tv – fino ad agosto 2022. La compagnia telefonica guidata in Italia da Aldo Bisio ha fatto muro e promette battaglia in tribunale.

E anche se il motivo formale non sta nell’esclusiva che lega Dazn a Tim – frutto dell’intesa raggiunta in occasione dell’aggiudicazione a Dazn della Serie A per il prossimo triennio – è chiaro che la questione va a poggiare sul tema"