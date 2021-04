Diritti tv, martedì nuovo bando per le 3 gare in co-esclusiva dopo il no agli 87mln di Sky

Nell'assemblea di Lega di ieri le società hanno approvato il pacchetto due dei diritti televisivi (quello relativo alle tre gare in co-esclusiva), che sarà messo all'asta martedì prossimo. Si partirà da una base di 150 milioni: la precedente offerta di Sky, rifiutata la scorso marzo, era stata di 87,5 milioni annui di media per il prossimo triennio. Il ricorso presentato dall'emittente - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - non preoccupa: l'accusa è di violazione della legge Melandri, che vieta ad un singolo operatore di acquistare tutti i diritti, ma l'assegnazione è ancora in corso, e ad aggiudicarsi il pacchetto non sarà DAZN.