Disastri al Var, in estate sarà rivoluzione a Lissone: verranno dismessi 8 arbitri

Ora il VAR è visto come uno strumento che fa sbagliare l'arbitro, un paradosso.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

"Rovinati dal VAR: a Lissone sarà rivoluzione", titola stamane il Corriere dello Sport. Ora il VAR è visto come uno strumento che fa sbagliare l'arbitro, un paradosso. Ci vorrebbe una rivoluzione, un vero responsabile VAR, un altrettanto rappresentativo responsabile dei rapporti con le società, un giro di vite ai giudizi della CON (altro fallimento), per far crescere davvero gli arbitri.

Una rivoluzione che, al momento, si limita alle promozioni e alle dismissioni, con scelte praticamente fatte. Dalla CAN saranno dismessi 8 arbitri (ne arriveranno 5 dalla C), 10 assistenti (7 dal piano di sotto più tre arbitri fra coloro che chiederanno di fare il corso) e 8 VMO (Video Match Officials) che si aggiungeranno ai 4 VAR Pro.