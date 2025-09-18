Discorso di Conte alla squadra: spunta una parola chiave per il City

Discorso di Conte alla squadra con tanto di concetti chiave da assimilare. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola che fa un'analisi approfondita della vigilia di un match di grande prestigio: "La vigilia del Napoli è iniziata a Castel Volturno durante la mattinata, Conte ha riunito in gruppo tutta la squadra per aprire l'allenamento. Le parole chiave sono umiltà, consapevolezza, bisogna godersi la serata andando a studiare a casa dei maestri che poco più di due anni fa vincevano ad Istanbul la Champions League contro l'Inter e in campo c'era anche De Bruyne.

Ne parlano tutti alla vigilia della gara, Guardiola ha raccontato che non è sorpreso dal suo impatto nel Napoli, capitan Di Lorenzo in conferenza stampa ha lodato ancora una volta l'umiltà con cui si è calato nello spogliatoio. Lo accoglieranno come una leggenda, con tanti applausi, a Manchester la sensazione di affrontarlo come un avversario è strana, inusuale ma dovranno abituarsi stasera dopo il calcio d'inizio".