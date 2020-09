Domani Insigne staccherà Callejon: diventerà il 4° azzurro della storia per presenze

Domani i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Osimhen, l'uomo più costoso, ma anche su Mertens, l'uomo dei record. C'è però un giocatore - scrive il Corriere dello Sport - che sta gradualmente conquistando la scena e la maturità definitiva, portando la fascia sul braccio e che domani collezionerà la presenza numero 350 in azzurro. Lorenzo Insigne è l'uomo più influente della squadra a livello tecnico, alla nona stagione consecutiva in azzurro, ed a quota 350 partite diventerà il quinto azzurro di tutti i tempi per presenze, staccando Callejon.