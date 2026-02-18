Napoli pronto a tornare alla sua filosofia, Il Mattino: "Tre stelline della Champions nel mirino"
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro sarebbe pronto a tornare alla propria linea strategica: investire con decisione sui talenti Under 23, profili giovani da valorizzare e trasformare in future plusvalenze.
Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già iniziato a segnare i primi nomi sul taccuino, con uno sguardo attento anche a quanto mostrato nell’attuale Champions League. Tra i profili monitorati spicca quello del portiere Konstantinos Tzolakis, estremo difensore dell’Olympiacos, finito nel mirino di diversi top club europei come Arsenal e Liverpool e con un contratto in scadenza nel 2027.
In attacco, dove il solo Rasmus Hojlund non rappresenta un riferimento sufficiente per il nuovo corso, piace Ernest Poku del Bayer Leverkusen. Attenzione anche a Maghnes Akliouche del Monaco, talento classe 2002 paragonato addirittura a Zinedine Zidane, sotto contratto fino al 2028 e considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo.
