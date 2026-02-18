Rrahmani e la reazione sconsolata: "Ma davvero di nuovo a me?"

"Ma davvero, di nuovo a me?". L'edizione odierna de Il Mattino riporta la reazione affranta di Amir Rrahmani dopo il nuovo infortunio, il terzo stagionale: "Ha detto così tra lo sconforto Rrahmani ai più stretti domenica dopo la sfida alla Roma. Aveva già capito a cosa stesse andando incontro. Di nuovo?

Sì perchè quello di Amir fin qui è davvero un calvario quest’anno: a settembre si era fermato per una lesione più lieve della coscia destra, era rientrato il 28 ottobre per la trasferta di Lecce, finendo in panchina. Poi il lungo ritorno alla condizione migliore e il nuovo ko: il 17 gennaio scorso, praticamente un mese fa, nuovo problema fisico contro il Sassuolo, derubricato nelle ore seguenti come infortunio al gluteo".