Repubblica sugli infortuni: “Favola su preparazione dura di Conte è bugia con le gambe corte"

vedi letture

Il peso della malasorte si evince dalla varietà degli infortuni di cui sono rimasti vittime gli azzurri: in maggioranza di natura muscolare, ma molti anche traumatica. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica, che sull'emergenza infortuni precisa: "La favola della preparazione troppo dura di Conte che circola in città è una bugia con le gambe corte, visto che da settembre (tra campionato, Champions, Supercoppa Italiana e Coppa Italia) il Napoli è sceso quasi sempre in campo ogni tre giorni e si è dunque allenato solamente giocando.

Più attendibili al di là della componente di sfortuna le piste che portano all’usura - l’età media dei campioni d’Italia è tra le più alte della serie A - e quella di un’emergenza che si è strada facendo auto-alimentata. I giocatori a diposizione sono infatti diventati sempre meno e non c’è stata la possibilità di gestirli con le rotazioni