"Dovrà farsi perdonare da me e dai suoi compagni": Gattuso lancia il messaggio a Osimhen

Victor Osimhen resta al centro di un caso per la sua positività al Covid. Argomento che occupa spazio anche sui quotidiani in edicola, con l'edizione odierna di Repubblica che analizza così la situazione: "Il bomber nigeriano ha fatto mea culpa sui social. Ormai però la frittata è fatta e la vicenda fuori dal campo si concluderà con una maxi multa e con la strigliata di Ringhio per il giocatore".

"Dovrà farsi perdonare da me e dai suoi compagni" ha ribadito il tecnico, che ha però sottolineato il grande cuore del ragazzo che si impegna sempre al massimo in allenamento e in partita.