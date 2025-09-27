Due centrali out, chance anche per Marianucci? Cdm: "Può debuttare con Milan o Genoa"

Due centrali out, chance anche per Marianucci? Cdm: "Può debuttare con Milan o Genoa"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

La settimana propone tre partite in sette giorni contro Milan, Sporting Lisbona e Genoa e su Rrahmani ci sono delle valutazioni in corso. Il difensore kosovaro rientra da un problema muscolare rimediato in Nazionale, non gioca dalla sfida contro il Cagliari del 30 agosto e contro il Pisa è rimasto in panchina.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, nella rifinitura di oggi prima della partenza si valuteranno le sue condizioni, ma Beukema è pronto per far coppia con Juan Jesus. C'è anche Marianucci, che è fuori dalla lista Champions, e considerando le difficoltà in difesa potrebbe fare il suo debutto contro il Milan o il Genoa. 