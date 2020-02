Due goleade, l'ultimo ko nel 2009 ed un'antica rivalità: per il Cagliari è la gara dell'anno

Il Napoli negli ultimi anni a Cagliari ha sempre offerto buone prestazioni. Gli azzurri infatti non perdono dal 2009. L’anno scorso bastò un gol di Milik, mentre - ricorda il Corriere del Mezzogiorno - nelle precedenti stagioni due goleade per 0-5: "Ecco perché a Cagliari aspettano questa sfida, per rilanciare le ambizioni europee che sono un po’ sopite e anche per un’antica rivalità con gli azzurri scattata dopo lo spareggio per non retrocedere disputato al San Paolo con il Piacenza (1997), con i tifosi azzurri che si schierarono con gli emiliani allora allenati dall’ex Bortolo Mutti. Anche il presidente Giulini ha provato a caricare l’ambiente e a risollevare le sorti di una squadra che sembra aver smarrito il passo".