Dzeko positivo, quando tornerà? Per il CdS può rientrare contro il Napoli

Non ci voleva la positività al Covid-19 di Edin Dzeko, anche se la Roma vince e convince senza di lui. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova a spiegare quando il bosniaco tornerà a disposizione di Fonseca. Il quotidiano scrive: "Saranno importanti i prossimi giorni per tornare negativo. Nella peggiore delle ipotesi, Dzeko potrebbe essere a disposizione di Fonseca per Napoli-Roma di fine novembre. Edin spera di negativizzarsi prima".