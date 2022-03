E' un Napoli da trasferta: sempre a segno lontano dal Maradona, 10 gare fa l'ultimo ko

Quest'anno il Napoli in trasferta ha un bilancio molto positivo che fa ben sperare in vista della sfida sul campo dell'Atalanta in programma per domenica.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Quest'anno il Napoli in trasferta ha un bilancio molto positivo che fa ben sperare in vista della sfida sul campo dell'Atalanta in programma per domenica. Come sottolineato da Tuttosport, la formazione azzurra non ha segnato soltanto in una delle 15 trasferte di Serie A e non ha perso nessuna delle ultime nove gare lontane dal Maradona.