Ecco il weekend e mancano i 12 nazionali: la decisione di Conte per la squadra

Conte ha deciso: oggi ultimo allenamento, poi due giorni di riposo. La squadra si ritroverà a Castel Volturno solo martedì per tornare a preparare la sfida di domenica 30 marzo contro il Milan al Maradona. Due giorni di riposo assoluto per una squadra orfana dei 12 nazionali con tanti primavera aggregati al gruppo in questi giorni. Conte ha fatto di necessità virtù ma ora si fa sul serio con la rincorsa ai rossoneri e le ultime 9 partite per continuare a tenere vivo il sogno scudetto.

