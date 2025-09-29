Editoriale Corbo: "Imperfetti i sistemi di allenamento o le reazioni del fisico dei giocatori?"

Nel suo consueto editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo commenta il ko del Napoli contro il Milan: "Non è questa la serata per rimettere in discussione profili di preparazione che fanno comunque di Conte un allenatore tra i primi in Italia, magari in Europa. Sarà tuttavia opportuna da oggi una riflessione: sono imperfetti i sistemi di allenamento o le reazioni del fisico di alcuni giocatori? Le due ipotesi non respingono la terza: sono solo sventure che il Napoli attrae come una calamita? Ipotesi augurabile, nella speranza che si riprendano presto Lukaku, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Oliveira. Fino al rigore che avvicina il Napoli al Milan, colpo secco dello specialista De Bruyne e all’espulsione di Estupinan,l’emergenza ha avuto effetti dominanti.L’emozione di Marianucci che si perde Pulisic inafferrabile protagonista per almeno un’ora, quel Pulisic che Allegri è costretto a ritirare per riequilibrare i rapporti. Milan e Napoli sono ormai 10 contro 11, e qualcosa deve ormai cambiare. È una sfida che ricomincia tra due leader delle panchine italiane.

Allegri pensa infatti a Leao al posto di Saelemaekers autore del primo gol, esterno che ha compresso Gutierrez, difensore sinistro debuttante di alterna proposta e restìo a superare l’avversario nel duello diretto sulla fascia. Il Milan ritira anche Gimenez, giusto per attrezzare un fortino difensivo.

Viste le carte di Allegri, deve rispondere Conte. Lo fa alla sua maniera. Sradica McTominay, De Bruyne e Hojlund. Entrano Neres, Elmas e Lucca. Tre personaggi per diversi motivi fuori, sembrano rabbuiati ma non possono certo giustificare l’amarezza, se il Napoli è mollemente precipitato sotto di due gol fino al rigore e all’espulsione di Estupinan la responsabilità va divisa fra quasi tutta la squadra. Si sono distinti solo Lobotka e Anguissa al centro, Juan Jesus nella misura di limiti ed età in difesa. C’è spazio anche per Elmas al posto di McTominay che non va ancora in sinergia con De Bruyne, due al di sotto dei rispettivi valori".