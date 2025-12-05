Elmas protagonista? Gazzetta: "Adesso però Conte gli chiederà altro"

Elmas protagonista? Gazzetta: "Adesso però Conte gli chiederà altro"TuttoNapoli.net
Oggi alle 13:20
di Fabio Tarantino

Chi sostituirà Lobotka domenica al Maradona contro la Juventus? Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport che parla di Elmas come prima scelta di Conte e che ricorda: "Toccherà ancora a Elmas travestirsi da Lobotka, come è accaduto dopo il ko di Gilmour. Il macedone si era rivelato un’ottima soluzione anche in regia, adattandosi e mettendosi a disposizione del gruppo.

Ora, però, dovrà interpretare ancora un altro ruolo, perché una cosa è fare il play in un centrocampo a tre, un’altra è agire nei due centrali di un centrocampo a 4. Elmas e McTominay hanno fatto coppia negli ultimi minuti del match contro il Cagliari di mercoledì sera, ora dovranno accelerare l’intesa e l’affiatamento". Il quotidiano dunque ricorda che Elmas aveva sì già giocato come play, ma di un centrocampo a tre. Ora il Napoli ha anche cambiato pelle. 