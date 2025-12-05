Elmas protagonista? Gazzetta: "Adesso però Conte gli chiederà altro"

Chi sostituirà Lobotka domenica al Maradona contro la Juventus? Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport che parla di Elmas come prima scelta di Conte e che ricorda: "Toccherà ancora a Elmas travestirsi da Lobotka, come è accaduto dopo il ko di Gilmour. Il macedone si era rivelato un’ottima soluzione anche in regia, adattandosi e mettendosi a disposizione del gruppo.

Ora, però, dovrà interpretare ancora un altro ruolo, perché una cosa è fare il play in un centrocampo a tre, un’altra è agire nei due centrali di un centrocampo a 4. Elmas e McTominay hanno fatto coppia negli ultimi minuti del match contro il Cagliari di mercoledì sera, ora dovranno accelerare l’intesa e l’affiatamento". Il quotidiano dunque ricorda che Elmas aveva sì già giocato come play, ma di un centrocampo a tre. Ora il Napoli ha anche cambiato pelle.