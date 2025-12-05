Lukaku non tornerà con la Juve, Gazzetta: "La tempistica sul recupero"

Romelu Lukaku non tornerà domenica contro la Juventus nell'elenco dei convocati. Ci vorrà ancora un po' di tempo per rivederlo nuovamente in gruppo, come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che fa il punto degli infortunati in casa Napoli. L'ultimo a fermarsi è stato Lobotka che salterà proprio la sfida contro i bianconeri.

"Lobotka ha iniziato l'iter riabilitativo, l'infortunio almeno per ora non sembra essere grave e la speranza del Napoli è recuperarlo per l'impegno di Champions League contro il Benfica. A centrocampo assenti anche Anguissa e De Bruyne, che stanno recuperando da gravi lesioni muscolari, e Gilmour che invece si è operato a Londra per risolvere i problemi di pubalgia. Gutierrez sta guarendo da una distorsione alla caviglia, Meret - che si è rotto il secondo metatarso del piede destro a ottobre - rientrerà entro la fine del mese. Per Lukaku, invece, è soltanto questione di pochi giorni, al massimo un paio di settimane".