Infortunio Lobotka, Gazzetta: tempi di recupero più brevi? C'è una speranza

Nuova tegola in casa Napoli: Stanislav Lobotka si ferma per un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra e salterà Napoli-Juventus, oltre ai prossimi impegni. Il faro del centrocampo ha già iniziato il percorso riabilitativo e, secondo La Gazzetta dello Sport, lo staff azzurro spera di recuperarlo per la sfida di Champions League contro il Benfica.

Per Antonio Conte è un’emergenza senza fine: in mediana restano disponibili solo McTominay, Elmas e Vergara. Out anche Anguissa e De Bruyne, ancora alle prese con lesioni muscolari importanti, mentre Gilmour si è recentemente operato a Londra per risolvere la pubalgia.