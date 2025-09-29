Emergenza in difesa per la Champions: out in cinque, le ultime su Spinazzola-Olivera

Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'emergenza difensiva è totale: Rrahmani e Buongiorno sono fuori dai giochi per problemi muscolari e proiettati al dopo sosta; Di Lorenzo è squalificato dopo l'espulsione rimediata a Etihad; Spinazzola e Olivera, non convocati per Milano per affaticamenti muscolari, sono ancora da considerare in dubbio e andranno valutati giorno dopo giorno; e per finire, tanto per completare un quadro già piuttosto deprimente, Mazzocchi e Marianucci non fanno parte della lista Uefa e dunque a Conte mancheranno sia un'alternativa sulle fasce sia al centro della difesa.

Insomma, emergenza totale con lo Sporting per la partita di mercoledì sera al Maradona.