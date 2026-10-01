Euro 2032, solo il Maradona come stadio per Napoli: la reazione di ADL

Ecco l'elenco deglli stadi destinati a proseguire il percorso di candidatura per Euro 2032. Tra gli impianti presi in considerazione non rientrerà il progetto del nuovo stadio del Napoli, voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Una decisione che, secondo quanto filtra dall'ambiente azzurro, non avrebbe sorpreso la società, consapevole degli scenari legati alla candidatura e alle strutture individuate per ospitare la competizione europea. Il club, infatti, continua a guardare al futuro con un progetto autonomo e ambizioso.

Il Napoli insiste sul nuovo impianto

Dal Napoli filtra una posizione molto chiara sul tema dello stadio. "Nessuna sorpresa e nessuna meraviglia da parte del club azzurro per questa decisione", scrive Il Mattino, riportando l'orientamento della società. L'obiettivo resta infatti quello di realizzare un impianto completamente nuovo, moderno e pensato per rispondere alle esigenze del club e dei suoi tifosi. La mancata inclusione del progetto nel percorso legato a Euro 2032, dunque, non dovrebbe modificare la strategia del Napoli. "Il Napoli ha in mente solo la realizzazione di uno stadio nuovo di zecca e moderno. E continuerà a lavorare in questa direzione", è quanto filtra dalla società, che intende proseguire il proprio percorso sul nuovo impianto.