Perché Manna pensa a un altro esterno destro nonostante Favasuli?

Si torna a parlare di Dodô in chiave Napoli, nonostante in estate il club azzurro abbia già rinforzato la fascia destra con l'arrivo di Favasuli. Proprio l'utilizzo del giovane esterno, però, ha modificato gli equilibri iniziali: Favasuli viene infatti impiegato sempre più spesso in posizione avanzata sulla corsia destra, lasciando di fatto scoperto il ruolo di vice Di Lorenzo. È questo uno dei motivi per cui il nome del brasiliano della Fiorentina è tornato a circolare in orbita azzurra.

Dodô torna nel radar del Napoli

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe dunque tornando a valutare la possibilità di intervenire sulla fascia destra. Dodô rappresenta un'opzione particolarmente interessante anche per la sua situazione contrattuale: il terzino viola è infatti in scadenza di contratto e il suo futuro resta da definire. La società partenopea potrebbe quindi monitorare con attenzione gli sviluppi nei prossimi mesi, valutando se ci saranno le condizioni per provare a portare il brasiliano all'ombra del Vesuvio. L'eventuale operazione dipenderà anche dalle richieste della Fiorentina e dalle strategie del Napoli in vista della prossima finestra di mercato.