"Extraterrestri" disse Spalletti a novembre: la reazione "inedita" dopo la Salernitana

TuttoNapoli.net

Luciano Spalletti si è limitato a fare i complimenti, sabato sera, ai suoi per quello che stanno costruendo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Nessun termine trionfalistico, in novembre aveva parlato di “marziani” perché in effetti il rendimento fra Italia ed Europa degli azzurri è proprio da extraterrestri, gli umani sono 12-13 punti più in giù e per il momento evitano di parlare di fantastiche rimonte, ché il passo di Osimhen e compagni non consente alcun ottimismo