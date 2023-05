Festa del 4 giugno, tutte le piazze coinvolte: da Scampia a Giugliano

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola emergono nuovi dettagli sull'organizzazione.

Prende corpo la festa del 4 giugno, prevista per le 21 di domenica, dopo la partita Napoli-Samp, con la consegna della Coppa dei Campioni d’Italia (da oggi visibile ai tifosi in città alla Tim di piazza dei Martiri). Sulla Gazzetta dello Sport in edicola emergono nuovi dettagli sull'organizzazione.

Ieri pomeriggio riunione operativa in Comune, che ha stanziato anche 800 mila euro per queste manifestazioni. Con un intenso lavoro il presidente Aurelio De Laurentiis che, oltre a portare parecchi artisti per lo spettacolo (che andrà avanti sino alla mezzanotte, si è garantito la diretta su Rai2 a partire dalle 21. Una diretta che sarà proiettata con dieci maxischermi in città e nei Comuni dell’area metropolitana. In particolare a Napoli sarà festa nelle piazze del Plebiscito e Mercato, a Scampia e Bagnoli. In provincia: Bacoli, Castellammare di Stabia, Giugliano, Nola, Portici e Pozzuoli. Insomma a un mese esatto di distanza dalla grande notte di felicità del 4 maggio, dopo il punto della certezza a Udine, ecco ancora che tutta l’area napoletana si regalerà un’altra grande serata di festa e gioia, quella che da un paio di mesi pervade l’intera città contagiando tanti turisti, anche loro entusiasti e di azzurro vestiti.