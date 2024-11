Figc, Gravina si ricandida. Idea Del Piero è spinta da Lotito

La Lega Serie A cerca un nuovo presidente. Nell'Assemblea di oggi, i presidenti dei venti club del nostro massimo campionato faranno il punto su chi dovrà essere il nuovo numero uno della Lega. Al momento, scrive la 'Gazzetta dello Sport', l'ipotesi di una ricandidatura di Lorenzo Casini non è così probabile, anche perché spinta da una frangia (capeggiata da Claudio Lotito) che qualche settimana fa durante la modifica dello Statuto FIGC s'è scoperta in minoranza. La prima votazione per il nuovo presidente è in programma il 16 dicembre

Tre i possibili candidati. Il primo è Carlo Bonomi, ex presidente di Confindustria caldeggiato soprattutto da Giuseppe Marotta. Il secondo è Ezio Simonelli, candidatura caldeggiata da Galliani. Infine Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma che potrebbe fare il salto da presidente della Lega Basket Serie A al suo corrispondente calcistico.

Intanto Gabriele Gravina ha ufficialmente presentato la sua candidatura alla guida della FIGC per un terzo mandato. Spinto da una larga maggioranza e senza - per il momento - alcun oppositore, Gravina si appresa a confermarsi alla guida della Federazione. La candidatura di Alessandro Del Piero (idea di Lotito) non ha infatti preso piede, anche perché in questo momento non c'è nessuna Lega che ha ufficializzato il suo appoggio all'ex capitano della Juventus.