Fiorentina-Napoli, in programma un summit per ampliare settore ospiti: i dettagli

A Firenze continua a tenere banco l'organizzazione del settore ospiti per Fiorentina-Napoli. L'edizione Firenze del quotidiano La Repubblica aggiorna sul restyling del Franchi e scrive che dopo l'approvazione della variante dei lavori avvenuta ieri, nei prossimi giorni è in programma un vertice tra prefettura, questura, vigili del fuoco, autorità e forze dell’ordine che avrà per oggetto il numero di posti nel settore ospiti. Lo scorso anno ci fu una deroga per soltanto 300 tifosi ospiti.

Adesso, in vista di Fiorentina-Napoli che segnerà la riapertura del Franchi per questa stagione, si discuterà sull’ampliamento dei tagliandi a disposizione per gli ospiti fino a 700. Una decisione che comporterà una nuova discussione sempre per l’ordine pubblico: diverse tifoserie avversarie per il numero limitato di posti avevano disertato nell’anno la trasferta di Firenze, con un aumento dei tagliandi potrebbero ritornare in massa e quindi generare nuovi potenziali contatti con i supporters viola (che risiedono in Curva Ferrovia data la chiusura della Fiesole).