Fiorentina, Prandelli out a fine stagione: sogno Sarri, ma Commisso vuole Gattuso

Cesare Prandelli non farà parte del progetto tecnico della Fiorentina nella prossima stagione. Il tecnico non è riuscito a cambiare la storia del campionato dei viola e, come si apprende da La Gazzetta dello Sport, a giugno lascerà il posto ad un nuovo allenatore: il sogno dei toscani è Maurizio Sarri, le piste alternative portano invece a Gattuso (che piace molto a Commisso) e a Marcelino.