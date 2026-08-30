Spinazzola o Olivera contro il Como? La scelta di Allegri sul ballottaggio in difesa

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Il Napoli ritoccherà la propria linea difensiva rispetto all'ultima uscita e il cambio più significativo riguarda Mathías Olivera. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l'esterno uruguaiano è pronto a riprendersi la maglia da titolare, agendo nella casella di sinistra della difesa a quattro al posto di Leonardo Spinazzola.

Olivera titolare a sinistra: torna dal 1' nella retroguardia di Max

Dopo aver iniziato in panchina la prima gara col Genoa, Olivera dovrebbe rientrare dunque tra i titolari, offrendo al tecnico un profilo diverso sulla fascia mancina rispetto a Spinazzola: più propenso alla fase difensiva e alla corsa in fascia, l'ex Getafe si candida a un ruolo chiave nell'equilibrio della squadra, specie in fase di non possesso.

La difesa completa: Meret in porta, coppia centrale confermata

Per il resto, la retroguardia azzurra non cambia volto. In porta toccherà ancora ad Alex Meret ed a destra al capitano Di Lorenzo. Al centro confermata per la seconda gara consecutiva la coppia formata da Amir Rrahmani e Rafa Marin. Resta fuori dai convocati, invece, l'ultimo acquisto Badiashile. Il difensore ex Chelsea non è ancora pronto per l'esordio, come chiarito dallo stesso tecnico in conferenza: "È un po' indietro, s'è allenato poco con la squadra al Chelsea e ora ha bisogno di un altro po' di tempo".