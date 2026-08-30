Il nuovo metro di Orsato unisce i quotidiani: Alajbegovic-Keita non è rigore per nessuno

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L'allenatore bianconero difende la decisione arbitrale sul contatto in area contestato dai social: "È Keita che allarga la gamba".

Juve-Parma si è chiusa sull'2-0 grazie a un episodio che ha tenuto banco nel post-partita: al minuto 77 avviene un contatto tra Alajbegovic e Keita in area bianconera. L'arbitro Fourneau non fischia il rigore e il Var non lo richiama, giudicando l'episodio privo degli estremi per un chiaro ed evidente errore. Le iniziali polemiche, soprattutto sui social, sono via via scemate. A commentare l'episodio è stato lo stesso Luciano Spalletti: "Quello di Keita non è rigore, è lui che allarga la gamba. Ve lo spiega Orsato. Quando si parla di contatto, si torna sempre lì: cos'è un contatto? Un impatto è un impatto, altrimenti è semplicemente un contatto. In un minuto l'hanno liquidata al Var, com'è giusto che sia."

Dottrina Orsato, anche la Gazzetta dello Sport conferma: "Non ci sono estremi per il rigore"

Un episodio che assume ulteriore peso alla luce del dibattito sulla cosiddetta dottrina Orsato, la nuova linea di maggiore tolleranza sui contatti in campo. Anche la Gazzetta dello Sport, che nei giorni scorsi aveva manifestato fastidio verso questo nuovo corso arbitrale, ha dovuto ammettere che al 77' il contatto tra Alajbegovic e Keita, con quest'ultimo che allarga la gamba verso il bianconero, non presenta gli estremi per il rigore. Più cauto il Corriere dello Sport, secondo cui il giocatore della Juventus, pur rischiando qualcosa per un contatto basso, allunga il piede senza andare incontro all'avversario, rendendo sostenibile la scelta di campo confermata dal Var.

Var Juve-Parma, anche Marelli conferma: "Decisione perfetta, è Keita a cercare il contatto"

A rafforzare ulteriormente la lettura dell'episodio è intervenuto anche Luca Marelli, spesso critico nei confronti delle decisioni arbitrali di questo avvio di stagione. L'esperto Dazn ha spiegato: "Se vediamo le immagini della telecamera 1, quella con cui siamo abituati a vedere la partita in diretta, noterete che la gamba di Keita si allarga verso Alajbegovic, mentre questo non va in direzione dell'avversario. Fourneau è stato fortunato perché non aveva la giusta prospettiva, ma ha fatto bene il Var a non intervenire. Decisione quindi perfetta, perché è l'attaccante a cercare il contatto con il difendente."